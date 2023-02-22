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Для обеспечения весенне-полевых работ выделено 140 миллиардов тенге
Для обеспечения весенне-полевых работ в Казахстане, как и в прошлом году, выделили 140 миллиардов тенге. Об этом в Астане на заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
Он уточнил, что для помощи аграриям выделено также 413 тысяч тонн льготного дизтоплива. При этом 20 миллиардов тенге предусмотрены на форвардный закуп и 87 миллиардов тенге в виде субсидий. Смаилов отметил, что предоставляемая господдержка требует со стороны фермеров выполнения определённых условий. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений.
"Хочу особо отметить, что объём внесения удобрений составляет только 26 процентов от научной потребности. Даже у наших соседей показатели многократно выше. При этом, в Казахстане функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции. Поэтому необходимо все эти производства ориентировать прежде всего на отечественный рынок", — сказал премьер.
Смаилов обратил внимание правительства на то, что по оценкам экспертов, из-за недостаточного внесения на поля минеральных удобрений отечественные аграрии ежегодно недобирают около 10 миллионов тонн высококачественной пшеницы. А это почти половина собираемого урожая. К тому же есть потери от деградации почв, засорения полей сорняками. Также недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоёмких культур.
"Не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения ими дальнейшей деятельности. В этой связи, министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов необходимо активизировать работу в данном направлении. Особый контроль должен быть и по распределению льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита", — заявил глава правительства.
Он поручил принимать самые жёсткие меры в отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо "на сторону", и создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.
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