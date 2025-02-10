На Азиатских играх в Харбине сборная Казахстана по шорт-треку показала лучший результат в своей истории. Казахстанские спортсмены завоевали сразу несколько медалей, а главное – впервые поднялись на высшую ступень пьедестала. Об итогах выступления корреспонденту BaigeNews.kz рассказал главный тренер команды Пётр Гамидов.

До Азиатских игр-2025 максимальным достижением казахстанских шорт-трекистов была бронзовая медаль. Однако в этом году команда побила все рекорды: сначала завоевала серебро в смешанной эстафете, затем женская команда также принесла стране серебряную награду, а мужская сборная Казахстана сумела выиграть золото. Это не только первое золото Казахстана в шорт-треке на Азиатских играх, но и первая золотая медаль для всей национальной делегации на этих соревнованиях.

"На нас была большая ответственность, так как первый комплект на этих Играх разыгрывался именно в шорт-треке. Нам хотелось, конечно же, открыть для нашей страны медальный зачет. И так как ответственность высокая, вероятность ошибок тоже могла бы быть катастрофической. Но тем не менее, команда собралась, отработала. Первое серебро мы получили. Эмоции зашкаливают, так как для нас все медали исторические. В миксе планировалось золото, но контактная борьба с японской командой привела к небольшому отставанию, и в итоге – серебро. В мужской эстафете стратегия сработала идеально: мы рассчитывали, что корейская и китайская команды зацепятся между собой, и в этот момент нанесли решающий удар. Адиль Галиахметов финишировал с правильной траекторией и принес Казахстану золото", – рассказал Гамидов.

Главный тренер также напомнил, что шорт-трек – один из самых конкурентных видов спорта на Азиатских играх. В соревнованиях приняли участие 11 призеров Олимпийских игр, а корейские и китайские спортсмены традиционно доминируют в этом виде. Несмотря на это, казахстанская команда сумела доказать, что может соперничать с сильнейшими.

"Шорт-трек – это непредсказуемый вид спорта. До самого финиша и даже после финиша есть вероятность, что судейство может повлиять и внести свою лепту в итог распределения медалей. Поэтому он тем и прекрасен, тем мы его и любим, что никогда не можешь предполагать, что произойдет. Поэтому команды очень сильные, но, тем не менее мы с ними боремся, конкурируем, нас уважают, ценят. Дорога, как говорится, открыта. Дальше будем делать выводы, и пополнять копилку опыта нашего", – подчеркнул главный тренер.

Что изменилось в подготовке сборной?

По словам Гамидова, за последние годы подход к подготовке казахстанской команды сильно изменился. Вместо приглашения иностранных спортсменов ставка сделана на развитие тренерского потенциала. В частности, в штаб вошла опытный специалист Вильма Бумстра, которая помогает выстраивать стратегию подготовки.

"Мы подключили к основной команде топовых юниоров, таких как Алина Ажгалиева, Зейнеп Кумаркан, Динмухамед Алдиар, Богдан Вехов. Это будущее казахстанского шорт-трека, и уже сейчас они тренируются со сборной. Также мы работаем с психологической и физиологической точки зрения, используя научные подходы", – отметил Гамидов.

Курс на Олимпиаду

Сразу после триумфа на Азиатских играх казахстанские шорт-трекисты отправились в Милан, где пройдет шестой этап Кубка мира. Эти соревнования станут важным тестом перед Олимпиадой-2026, ведь этап пройдет на том же катке, где через год развернется борьба за олимпийские медали.

"Наша задача – опробовать лед, изучить его особенности, ведь многое зависит от экипировки, коньков, качества покрытия. Это важно для нашей тактической подготовки", – объяснил тренер.

На данный момент казахстанский шорт-трек уже вошел в мировую элиту: Денис Никиша и Адиль Галиахметов регулярно выступают на топ-уровне, а женская и мужская эстафетные команды занимают высокие позиции в рейтинге. Теперь перед спортсменами стоит главная цель – успешное выступление на Олимпийских играх-2026.