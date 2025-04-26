Спасатели Акмолинской области пришли на помощь застрявшей в болоте корове, а их коллеги из Актобе вызволили кота с электрической опоры. Видео чудесного спасения животных поделились в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

На окраине города Акколь Акмолинской области корова застряла в болотистой местности и не смогла выбраться. На помощь к обессиленному животному пришли спасатели, которые с помощью вездехода вызволили животное на сухую местность. Корова была спасена, а хозяин поблагодарил спасателей.

В Актобе спасатели пришли на помощь четвероногому "местному жителю". В экстренную службу поступило сообщение о том, что возле дома в микрорайоне Заречный-3 по улице Зерде на электрическую опору забрался кот и не может самостоятельно спуститься.

На помощь маленькому "нарушителю порядка" незамедлительно выехали спасатели городской части. С помощью трехколенной лестницы они благополучно сняли кота с высоты. К счастью животное не пострадало.