Для нас важна каждая жизнь: эпичное спасение коровы и кота показали в МЧС
Животные не пострадали.
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Спасатели Акмолинской области пришли на помощь застрявшей в болоте корове, а их коллеги из Актобе вызволили кота с электрической опоры. Видео чудесного спасения животных поделились в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
На окраине города Акколь Акмолинской области корова застряла в болотистой местности и не смогла выбраться. На помощь к обессиленному животному пришли спасатели, которые с помощью вездехода вызволили животное на сухую местность. Корова была спасена, а хозяин поблагодарил спасателей.
В Актобе спасатели пришли на помощь четвероногому "местному жителю". В экстренную службу поступило сообщение о том, что возле дома в микрорайоне Заречный-3 по улице Зерде на электрическую опору забрался кот и не может самостоятельно спуститься.
На помощь маленькому "нарушителю порядка" незамедлительно выехали спасатели городской части. С помощью трехколенной лестницы они благополучно сняли кота с высоты. К счастью животное не пострадало.
"Спасатели готовы ежедневно защищать не только человеческие жизни, но и жизни братьев наших питомцев. На этот раз они помогли сохранить чье-то душевное спокойствие — а возможно, и любимца целой семьи", — рассказали в МЧС.