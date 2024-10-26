"Для меня это самовыражение": почему граффисты безвозмездно украшают Шымкент

В Шымкенте два художника совершенно бесплатно преображают город. Работают творцы в разных стилях, но объединяет их желание научить горожан видеть красоту окружающего мира, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По парку "Металлургов" Вениамин Шульгин гуляет словно по собственной картинной галерее под открытым небом. Здесь практически в каждом углу находятся работы художника. В кустах притаился нарисованный ёжик, а аллеей выше сидят невероятно яркие расписные попугаи Ара. Приходя сюда, горожане наверняка даже не догадываются, что все эти работы являются подарком для них. Художник презентовал их городу от всего сердца абсолютно бесплатно. Примечательно, что данные работы пережили не только непогоду, их не тронули и вандалы. На рисунках ни одной посторонней чёрточки, хотя, как показывает печальный опыт, довольно часто на картины, которые находятся не под видеокамерами, "нападают" желающие внести свои коррективы.

"Мне нравится писать и делать работы, которые понравятся абсолютно всем. От трёхлетнего ребёнка, у которого уже есть какие-то ассоциации, до людей в пожилом возрасте. В парке представлено несколько моих картин и ни одна из них не подверглась вмешательствам. Никто ничего не пририсовал, не испортил. Я верю, что когда ты делаешь что-то от души, ничего не прося взамен, то и люди к этому относятся соответствующе. Когда не берешь ни копейки, но даже если и принимаешь помощь, то с мыслью, что это во благо и им, и тебе. И это своего рода энергообмен и вот эти работы словно защищены самим создателем", – поясняет спикер.

"По-доброму к планете" – один из главных девизов шымкентца. Поэтому все полотна художника про мир, природу, флору и фауну.

"Все эти рисунки из моей головы, я ниоткуда ничего не срисовывал, просто брал в руки свои кисти и творил. Небольшие бетонные домики, в которых хранят инвентарь для уборки парка, я решил превратить в красивые и яркие полотна. На их фоне люди фотографируются, мамы гуляют в парке с малышами, и те изучают мир и с детства запоминают – то, что их окружает, может быть прекрасным", – говорит художник.

Свои работы Вениамин Шульгин проспонсировал самостоятельно. Не оббивал пороги чиновников, а за свой счёт покупал краску и необходимый инвентарь. По словам Вениамина, многие прохожие, увидев процесс работы, порой сами предлагали различную посильную помощь, а некоторые даже приложили свои маленькие ручки к созданию картин. Мужчина, разрешал самым юным посетителям помогать в творении. Ещё один удивительный факт о художнике – он абсолютный "самородок", не заканчивал профучреждений, а учился рисовать сам путём проб и ошибок.

"Начал рисовать в 12 лет, мне тогда подарили коробку масляных красок. И я от незнания налил в них воды, думал, что они как акварельные. Уже потом мне указали на мою ошибку, но с тех самых пор я не расставался с кистями, карандашами и прочей атрибутикой. Рисовал в свободное время, иногда на уроках. Когда стал старше, то писал после работы. Кстати я трудился на свинцовом заводе, очень уставал, но, несмотря на это, про хобби не забывал. Полностью уйти в творчество мне помог случай, на тот момент он мне казался очень грустным, но сейчас понимаю – он судьбоносный! С завода начали увольнять людей, настало тяжёлое время и я тоже попал под сокращение. Тогда я искал работу, а в свободные часы писал картины. Затем отнёс их в магазин "Гульжан", и даже не надеялся, что кто-то захочет купить работы. Каково же было моё удивление, когда спустя неделю в квартире раздался звонок и голос в трубке сообщил: мол, всё раскуплено и нужны ещё полотна. Так мой талант помог мне в мой самый непростой период", – с улыбкой делится Вениамин.

А вот когда в стране начался "непростой период", на помощь пришёл уже Вениамин. Во время пандемии коронавируса художник решил внести свои яркие краски на серые полотна города. Чтобы улучшить настроение горожан, наш герой начал расписывать безликие фасады, гаражи и подъезды. И каждая работа даже на обычном заборе смело можно назвать произведением искусства.

"Больше всего мне по-душе пейзажи, но и в других направлениях тоже рисую. Сейчас в деталях изучаю и пишу абстракции. Почти все работы, которые вы видите на районе, где я живу, в парке нарисованы бесплатно. Лишь пару раз были заказы, чтобы я расписал гараж или стену. Была стена от папы в качестве подарка на день рождения дочери. Но я не брал больших денег за работу, в основном только на нужный мне материал. Когда люди видят красивые картины, заходя в подъезд, или видя чей-то гараж, то потом просят меня и им нарисовать. Я почти никогда не отказываю, вот только сами люди порой ленятся расчистить или подготовить площадку для работы. Бывает придёшь, а там стена рушится, или она требует определённого ремонта. И люди, видя, что им тоже предстоит поработать, рисунки уже не хотят", – говорит художник.

Отметим, что в городе есть ещё один художник-граффитист, который также безвозмездно дарит яркое настроение горожанам. На его счету тоже множество работ на самые разные темы и в самых разных стилях. Дмитрий Яковлев творит не только кистями, но и баллончиками с краской, которые можно приобрести на любом автомобильном рынке.

"Одна работа может стоить от 30 до 70 тысяч тенге, но всё, что вы видите в городе, я творил абсолютно бесплатно. Работ в городе, к сожалению, не так много, как хотелось бы, свыше 20 наберется. Влияют разные факторы: это и отсутствие свободных стен или стен, на которых можно рисовать, и финансовая часть, не всегда есть краски, которые можно пустить в дело. Не будем упускать и личное душевное состояние, и настроение. Но одно могу сказать точно: мои рисунки не оставляют равнодушными никого. Они заставляют о чём-то подумать, либо просто вызывают улыбку, либо вызовут лёгкую грусть или ностальгию", – говорит Дмитрий.

Есть работы, которые имеют историческую ценность. К примеру, на "Стене памяти" изображены Герои Советского Союза Бауыржан Момышулы и Алия Молдагулова, водружение флага над Рейхстагом. Её Дмитрий и несколько других ребят рисовали несколько лет подряд накануне 9 мая. Когда стену хотели закрыть отделочным материалом, в защиту работ художников выступил весь город.

"У меня очень много любимых работ, сложно всё перечислить. Есть и необычные творения, например, смесь девушки и коровы, это я рисовал для сыроваров, в стиле Фриды Кало. Кстати, то, что я рисую "бесплатно", немного ошибочно. Я беру у города в дар холст, рисую на нём и дарю городу, это некий симбиоз мегаполиса и художника. Для меня это самовыражение, для людей – повод увидеть в дне что-то ещё красивое", – отмечает Дмитрий.

Дмитрий также изучал граффити самостоятельно. Никакие курсы не проходил, но усердно оттачивал мастерство, самостоятельно изучал нюансы работы в данном стиле.

"Рисовать я учился самостоятельно, в социальных сетях находил много картинок интересных. Сначала всё изрисовал дома, вплоть до предбанника, где-то на улицах, где разрешали, чтобы нас потом не наказали за стену. Затем я стал сам подготавливать стены к работе, закрашивал неприличные надписи, мне даже нравился сам процесс. И на месте чего-то некультурного, некрасивого "рождалась" новая яркая идея", – поделился Дмитрий.

В своих артах Дмитрий использует и национальный колорит, к примеру, на одном из фасадов домов появился кобыз, находящийся в космическом пространстве. Жители многоэтажки от перфоманса остались в восторге.

"Национальный колорит я начал рисовать ещё несколько лет назад, активно его развививал в граффити. И сейчас с радостью для себя отмечаю, что он и без меня очень хорошо развивается. И в городах Казахстана появляется очень много артов с национальной тематикой, меня это радует", – отмечает 36-летний художник.

Художники, живущие в мегаполисе и творящие в абсолютно разных стилях, схожи в одном: они любят не только свой город, но и людей, для которых хотят творить. А улыбка и благодарность для них, как оказалось, ценнее финансовой стороны.

Фото: Анастасия Новикова