Для кыргызстанцев еще на год продлены особые условия пребывания в Казахстане

Правительство РК приняло Постановление от 16 июля 2024 года, согласно которому со 2 сентября 2024 года до 1 сентября 2025 года действие абзаца 16 пункта 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК для граждан Кыргызской Республики приостановлено, передаёт BaigeNews.



В данной норме сказано, что если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде на основании пункта 1 статьи 48 Закона "О миграции населения".



По общему правилу разрешенный срок пребывания для граждан ЕАЭС (в т.ч. Кыргызстана) заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.



Таким образом, еще год будет действовать условие: если при въезде в РК гражданина Кыргызстана будет выявлено, что он находился в нашей стране более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, его все равно обязаны пропустить в Казахстан.