Для коммунальщиков Астаны закупили новые спецмашины
В начале следующего года также поступят комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и другая техника.
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Коммунальный парк Астаны в канун нового года пополнился новой техникой. Об этом на своей странице в Instagram написал аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Наш город растёт и развивается, появляются новые микрорайоны и жилые кварталы, соцобъекты, улицы и мосты. Следовательно, растет нагрузка и на коммунальные службы. В потоке ежедневных событий мы не всегда замечаем их труд. Но благодаря именно ежедневному труду и усилиям коммунальщиков, наш город остаётся чистым и ухоженным. Несмотря на резко континентальный климат столицы, наши сотрудники коммунальных предприятий трудятся и днем и ночью, в любую погоду. Со своей стороны оказываем поддержку и стараемся улучшать условия труда: на системной основе обновляем парк коммунальных служб, выплачиваются премиальные. К примеру, в город поставили новую технику для ТОО "Астана Тазалык" и ТОО "Астана-Зеленстрой", — написал Касымбек.
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Он отметил, что к примеру, в ТОО "Астана Тазалык" в 2023-2024 годы были поставлены подметальные машины, комбинированные дорожные машины, шнекороторы.
"В начале следующего года также поступят комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и др. В текущем году в автопарк ТОО "Астана Зеленстрой" было поставлено 96 единиц техники. Все данные меры позволяют обновлять автопарк, улучшать условия труда. Выражаю огромную благодарность сотрудникам коммунальных служб за ваш труд!" — написал аким столицы.
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