Для казахстанцев за рубежом госуслуги сделают доступнее
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Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какие госуслуги смогут получить казахстанцы в загранучреждениях страны за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.
"Принимаются меры по оптимизации услуг для наших граждан не только внутри страны, но и за ее пределами.В 32 загранучреждениях Казахстана, расположенных в 15 странах запущено электронное документирование граждан нашей страны", - сказал Шынгыс Алекешев.
Такие услуги доступны казахстанцам, которые находятся в США, Германии, Японии, Южной Корее, России, Узбекистане, Турции, ОАЭ, Бельгии, Китае, Великобритании, Испании, Италии, Беларуси и Кыргызстане.
"Теперь казахстанцы, проживающие там, могут получить документы в течение 30 дней, а не ждать их до 3-6 месяцев. В текущем году МВД совместно с МИД инициирует расширить данный сервис на консульские службы в 10 городах стран мира, где проживают наибольшее количество наших соотечественников: Оттава, Торонто, Вена, Афины, Варшава, Киев, Париж, Прага, Баку, Улан-Батор", - резюмировал спикер.
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