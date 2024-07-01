Для казахстанцев за рубежом госуслуги сделают доступнее

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какие госуслуги смогут получить казахстанцы в загранучреждениях страны за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

"Принимаются меры по оптимизации услуг для наших граждан не только внутри страны, но и за ее пределами.В 32 загранучреждениях Казахстана, расположенных в 15 странах запущено электронное документирование граждан нашей страны", - сказал Шынгыс Алекешев.

Такие услуги доступны казахстанцам, которые находятся в США, Германии, Японии, Южной Корее, России, Узбекистане, Турции, ОАЭ, Бельгии, Китае, Великобритании, Испании, Италии, Беларуси и Кыргызстане.