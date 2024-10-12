Для казахстанских налогоплательщиков появится новая услуга

С 14 октября консультации по налоговым и таможенным вопросам казахстанцы смогут получить в органах государственных доходов, обратившись по видеосвязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

"Достаточно кликнуть на указанный ниже специальный Qr-код либо на ссылку https://kgd.qosyl.kz, видеозвонок бесплатный. Для получения консультации по вопросам налоговых и таможенных услуг в окне сервиса в поле "Регион" выберите нужную Вам область или город республиканского значения, по иным вопросам исполнения налоговых/таможенных обязательств - выберите КГД (Комитет государственных доходов)", — говорится в сообщении.

Услуга доступна с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30.