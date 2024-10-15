Ради экономии часть объектов Петропавловска не подключились к отоплению

В Петропавловске остаются не подключенными к отоплению часть жилых и производственных объектов, хотя в регионе резко похолодало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Детские сады, школы, больницы, лечебные и образовательные учреждения, спортивные объекты подключены к центральному отоплению на 100%, рассказали в пресс-службе АО "Севказэнерго". Из 1170 домов к отоплению подключены 1165.

В оставшиеся пять многоэтажек тепло не пришло по независимым от энергетиков причинам. Так, в домах по улицам Ауэзова, 173, Ишимская, 34 обслуживающая организация проводит работы по устранению повреждений во внутренней отопительной системе дома. В доме по улице Жумабаева, 282 отопление не подключают по инициативе застройщика в целях экономии. В домах на улице Алтынсарина, 21 и на улице Горького, 6 отсутствуют договоры теплоснабжения.

"Юридические лица, такие как заводы, транспортные объединения, строительные организации подключены не полностью по инициативе собственников в целях экономии. Из 1933 объектов частного жилого сектора 18 остаются неподключенными также по инициативе самих собственников", – объяснили в АО "Севказэнерго".

Здесь напомнили, что после подключения объектов к теплу требуется около трёх недель на наладку гидравлического и температурного режима системы, чтобы стабилизировать температуру подаваемой сетевой воды и давления. В этом процессе участвуют не только специалисты ТОО "Петропавловские тепловые сети", но и собственники, а также организации, которые обслуживают объекты.