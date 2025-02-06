Казахстан к 2030 году должен снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 15 процентов. Однако наша страна немного отстает от графика. Достижимы ли эти показатели в нынешних реалиях? Эти и другие экологические проблемы мы обсудили с депутатом Мажилиса Парламента РК Ажар Сагандыковой в программе "Важная тема". Она подробно рассказала суть поправок в законодательство по экологическим вопросам, которые сейчас рассматриваются. Они ужесточают ответственность за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Почему предприятия больше не смогут избежать наказания, узнаете в интервью BaigeNews.kz.