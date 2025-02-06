Для чего депутаты пытаются изменить экологическое законодательство Казахстана
В интервью нашей редакции парламентарий рассказала о поправках, что должны ужесточить наказание за выбросы вредных газов в атмосферу.
Сегодня, 16:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
77Фото: BaigeNews.kz
Казахстан к 2030 году должен снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 15 процентов. Однако наша страна немного отстает от графика. Достижимы ли эти показатели в нынешних реалиях? Эти и другие экологические проблемы мы обсудили с депутатом Мажилиса Парламента РК Ажар Сагандыковой в программе "Важная тема". Она подробно рассказала суть поправок в законодательство по экологическим вопросам, которые сейчас рассматриваются. Они ужесточают ответственность за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Почему предприятия больше не смогут избежать наказания, узнаете в интервью BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- Новые меры безопасности введут в Казахстане
- Отток населения из казахстанских сёл побил антирекорд за 25 лет
- Самолёт для Назарбаева: В "Казахмысе" прокомментировали крупную покупку
- Пресс-секретарь Путина прокомментировал отчёт о причинах крушения самолёта AZAL близ Актау
- Депутаты потребовали закрыть USAID в Казахстане