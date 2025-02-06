  • 6 Февраля, 17:11
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Для чего депутаты пытаются изменить экологическое законодательство Казахстана

В интервью нашей редакции парламентарий рассказала о поправках, что должны ужесточить наказание за выбросы вредных газов в атмосферу.

Сегодня, 16:43
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: BaigeNews.kz

Казахстан к 2030 году должен снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 15 процентов. Однако наша страна немного отстает от графика. Достижимы ли эти показатели в нынешних реалиях? Эти и другие экологические проблемы мы обсудили с депутатом Мажилиса Парламента РК Ажар Сагандыковой в программе "Важная тема". Она подробно рассказала суть поправок в законодательство по экологическим вопросам, которые сейчас рассматриваются. Они ужесточают ответственность за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Почему предприятия больше не смогут избежать наказания, узнаете в интервью BaigeNews.kz.

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