Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане

Сельхозперепись стартует в Казахстане 20 августа и продлится до 30 сентября 2024 года. Она будет проводиться в пилотном режиме сотрудниками территориальных подразделений Бюро национальной статистики в 54-х населенных пунктах – как сельской, так и городской местности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Директор департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Асель Джартыбаева напомнила, что в 2025 году запланирована основная сельскохозяйственная перепись, которая играет важную роль в получении актуальных данных о структуре и состоянии сельскохозяйственного сектора.

"Цель пилотной сельхозпереписи заключается в апробации переписных листов, методологий, информационных систем и программного обеспечения, оценке организации полевых работ, а также качества интернет-покрытия и административных данных. Пилотная сельхозперепись является важным этапом подготовки к основной сельскохозяйственной переписи 2025 года, которая позволит нам убедиться в правильности выбранной методологии и готовности информационных систем", - отметила она.

Субъектами сельхозпереписи станут юридические лица и их структурные подразделения, субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.