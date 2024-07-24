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Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане

Сегодня, 12:02
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: pixabay

Сельхозперепись стартует в Казахстане 20 августа и продлится до 30 сентября 2024 года. Она будет проводиться в пилотном режиме сотрудниками территориальных подразделений Бюро национальной статистики в 54-х населенных пунктах – как сельской, так и городской местности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Директор департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Асель Джартыбаева напомнила, что в 2025 году запланирована основная сельскохозяйственная перепись, которая играет важную роль в получении актуальных данных о структуре и состоянии сельскохозяйственного сектора.

"Цель пилотной сельхозпереписи заключается в апробации переписных листов, методологий, информационных систем и программного обеспечения, оценке организации полевых работ, а также качества интернет-покрытия и административных данных. Пилотная сельхозперепись является важным этапом подготовки к основной сельскохозяйственной переписи 2025 года, которая позволит нам убедиться в правильности выбранной методологии и готовности информационных систем", - отметила она.

Субъектами сельхозпереписи станут юридические лица и их структурные подразделения, субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

"Перепись позволит актуализировать данные о земельных и посевных площадях, поголовью сельскохозяйственных животных и птиц, сельскохозяйственной технике и оборудованию, а также другие аспекты, касающиеся сельскохозяйственной инфраструктуры", - пояснила спикер.

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