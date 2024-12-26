Стало известно, что в Казахстане вступают в силу новые требования для частных перевозчиков по прохождению ежедневных медицинских и технических осмотров, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений внимание было уделено изменениям требований к частным перевозчикам по прохождению ежедневных медицинских и технических осмотров. Вопрос о том, как будет осуществляться контроль за соблюдением новых норм Премьер-министр Олжас Бектенов адресовал министру транспорта Марату Карабаеву.

"Перед тем, как выехать в рейс, он визуально осматривает транспорт, фотографирует и отправляет в общую базу. Только после этого получает допуск. Что касается предрейсового медосмотра, оно также проводится онлайн. Перед тем как выехать, они обязаны проходить освидетельствование в автопарках. Необходимое специальное оборудование уже закупается. Сейчас его там недостаточно. Дополнительно такое оборудование устанавливается на АЗС. Такие механизмы предусмотрены для интернет-агрегаторов", – доложил Марат Карабаев.

Напомним, новые требования к автовокзалам и автостанциям утвердили в Казахстане.