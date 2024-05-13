Для борьбы с паводком в Атырау прибыли военнослужащие
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
47Фото: скриншот
В Атырау прибыли военнослужащие Национальной гвардии из Актобе. Они будут помогать бороться с паводком, передаёт BaigeNews.kz.
По словам замначальника штаба воинской части 5546 в Атырау Виталия Минзаря, при усилении опасности наводнения военные будут направлены в Махамбетский район и в населённые пункты, где высокая опасность затопления.
На противопаводковые мероприятия в Атырауской области мобилизовано 5 430 человек – военные, силы МЧС, полиции, сотрудники местных исполнительных органов, волонтёры.
Из села Талдыколь начали эвакуировать жителей.
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