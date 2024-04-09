Для берегоукрепительных работ в Атыраускую область направят дополнительную технику

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и аким Атырауской области Серик Шапкенов провели обл`т территории вдоль реки Урал, передаёт BaigeNews.kz.

Они ознакомились с работами по укреплению берегов и строительству дамб, особенно важных в свете последних данных, показывающих повышение уровня воды на гидропостах: в селе Индербор на 33 см и в селе Махамбет на 60 см.

Проведена проверка хода берегоукрепительных работ в Индерском районе. Задействовано 87 единиц техники и 505 волонтёров. Уложено 14,9 км валов и 103,5 тыс. мешкотар. Подобные меры принимаются и в Махамбетском районе, где для укрепления дамб задействовано 4 тыс. волонтеров и 210 единиц техники, уложено 12,8 км новых валов.

Канат Бозумбаев посетил древнейшее городище Сарайшык, расположенное на берегу реки Урал. Вице-премьер дал поручения по сохранению территории исторического памятника и усилению защитных работ.

Работы по укреплению берега Урала ведутся и в самом Атырау. Для эффективности город разделён на 107 участков, за каждым закреплён ответственный сотрудник.

На сегодня возведено 32 км дамб, задействовано 503 единицы техники, около 9 тыс. волонтёров, уложено 373 тыс. штук мешкотары.

Заместитель премьер-министра также встретился с жителями сёл Курылыс и Жарсуат Индерского района. Для берегоукрепительных работ там нужна тяжёлая техника. Канат Бозумбаев заверил, что будет направлена дополнительная техника из Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Мангистауской областей. Её распределят в соответствии с заявками акимов районов. Также ведётся работа по привлечению дополнительных сил и средств по линии министерства обороны.

Вице-премьер дал ряд указаний по дальнейшему укреплению уязвимых участков вдоль реки Урал. Эти меры направлены на предотвращение будущих наводнений и защиту населённых пунктов, достопримечательностей. Со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка.