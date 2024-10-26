Для "адресной" доставки лекарств разработаны роботы размером с зернышко

Команда ученых из Сингапурского технологического университета Наньян (NTU Singapore) создала мягких роботов размером с зерно, которые могут перемещаться под управлением магнитных полей для целевой доставки лекарств, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-tech.mail.ru.

"Такие роботы способны транспортировать до четырех различных препаратов и выпускать их в запрограммированных дозах и очередности. Это первые в мире устройства такого типа", - сообщает портал.

Новые роботы обеспечивают точную дозировку лекарств и значительное снижение побочных эффектов. Как пояснили исследователи, это открывает новые горизонты в лечении заболеваний, особенно при необходимости комбинированной терапии, как в случае с онкологическими заболеваниями.

Вдохновением для команды послужил фильм "Фантастическое путешествие" 1960-х годов, где экипаж подводной лодки был уменьшен до размеров клетки и введен в организм для устранения повреждений в мозге ученого.