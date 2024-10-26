Для "адресной" доставки лекарств разработаны роботы размером с зернышко
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Команда ученых из Сингапурского технологического университета Наньян (NTU Singapore) создала мягких роботов размером с зерно, которые могут перемещаться под управлением магнитных полей для целевой доставки лекарств, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-tech.mail.ru.
"Такие роботы способны транспортировать до четырех различных препаратов и выпускать их в запрограммированных дозах и очередности. Это первые в мире устройства такого типа", - сообщает портал.
Новые роботы обеспечивают точную дозировку лекарств и значительное снижение побочных эффектов. Как пояснили исследователи, это открывает новые горизонты в лечении заболеваний, особенно при необходимости комбинированной терапии, как в случае с онкологическими заболеваниями.
Вдохновением для команды послужил фильм "Фантастическое путешествие" 1960-х годов, где экипаж подводной лодки был уменьшен до размеров клетки и введен в организм для устранения повреждений в мозге ученого.
"То, что казалось фантастикой в кино, сейчас становится реальностью. Традиционные методы доставки лекарств, такие как таблетки или инъекции, будут казаться менее эффективными по сравнению с возможностью доставить препарат непосредственно к месту назначения с помощью микроробота", — сказал руководитель проекта Лам Го Чжань.
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