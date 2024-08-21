На требование петиции удлинить юбки школьниц ответил глава Минпросвещения
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Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, как относится к петиции "За внесение дополнений в Закон "Об образовании", которой предлагается изменить требования к школьной форме девочек, передаёт BaigeNews.kz.
Петиция размещена на специальном ресурсе. Её авторы предлагают по аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен, и верхнюю одежду, закрывающую декольте.
Журналисты поинтересовались позицией Гани Бейсембаева по этому вопросу.
"Каждый школьник и родитель должен понимать, что в школу идут, чтобы получить качественное образование и стать успешным человеком. Про петицию - есть определённые правила и требования, касаемые школьной формы, и все должны придерживаться этих правил", - заявил он.
Однако журналисты парировали, что в нынешних правилах не прописаны требования по длине юбок. На что глава Минпросвещения коротко ответил: "Будет значит".
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