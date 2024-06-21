Дизтопливо на 10 млн тенге похитили водители в Жамбылской области

Уголовное дело в отношении четверых мужчин, обвиняемых в неоднократном тайном хищении чужого имущества (22 тонн дизтоплива) рассмотрели в Сарысуском районном суде, передаёт BaigeNews.kz.

"Водители спецтехники ТОО "К" - подсудимые Д., С. и М по предварительному сговору в группе лиц в своих сменах, не срывая пломбу, открывали крышку топливного бака, переливали дизельное топливо в канистры через шланг и прятали в условленном месте. Затем сообщали соучастнику Т. о местонахождении канистр с топливом. Тот забирал товар и хранил в своём доме в одном из сёл Туркестанской области, продавал его там же. Полученную прибыль делили между собой", - сообщили в суде.

Потерпевшему причинён материальный ущерб на сумму 10 миллионов тенге.

Подсудимые Т., Д. и С. полностью признали вину, раскаялись в содеянном и просили смягчить наказание. М. с обвинением был не согласен.

В суде уточнили, что содеянное относится к категории тяжких преступлений.

Суд признал Т. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. Д., С. и М. признаны виновными и получили по 2,5 года ограничения свободы.