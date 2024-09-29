Диверсификация и новые электростанции: варианты развития энергетики в Казахстане назвал эксперт

Сегодня энергетические компании Казахстана вынуждены адаптироваться к новым вызовам. Что такое диверсификация в энергетической отрасли и какова ее роль в обеспечении энергетической безопасности страны, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов.

Фото: пресс-служба ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

— Сабыргали Мухаметкалиевич, расскажите, пожалуйста, почему это направление сейчас считается приоритетным для ТОО "Казахстанские коммунальные системы"?

— Диверсификация энергоресурсов — одна из ключевых задач не только для нашей компании, но и для всей страны. В условиях нарастающих глобальных вызовов, связанных с изменением климата, потребностью в декарбонизации и ростом энергопотребления, диверсификация становится важнейшим элементом обеспечения энергетической безопасности. Это необходимо для устойчивого развития наших регионов и для минимизации рисков, связанных с традиционными источниками энергии.

ТОО "Казахстанские коммунальные системы" в своих активах располагает более 1 ГВт угольных генерирующих мощностей, которые планируется модернизировать и развивать. В первую очередь, это необходимо для обеспечения надежного и стабильного теплоснабжения таких городов как Караганда и Усть-Каменогорск, а также для повышения общей мощности энергетических узлов.

При этом новые угольные мощности будут оснащены современными системами газоочистки, что позволит свести к минимуму негативное воздействие на экологию указанных городов при существенном росте мощностей.

— Могли бы вы подробнее рассказать о том, как ТОО реализует диверсификацию? Какие проекты планируются реализовать в ближайшем будущем?

— Конечно. Наша стратегия направлена на создание сбалансированного энергетического микса, который включает как традиционные, так и возобновляемые источники энергии. Мы активно работаем над проектами по модернизации существующих мощностей и переходу на более экологичные решения. Например, один из наших ключевых проектов – строительство газотурбинной электростанции в Кентау. Это позволит значительно снизить выбросы вредных веществ, сократить зависимость от угля и улучшить экологическую обстановку в регионе, при этом решая проблему теплоснабжения города.

Еще один значимый проект — строительство ветровой электростанции "Жүзімдік". Это первый наш шаг к внедрению возобновляемых источников энергии, который поможет не только диверсифицировать энергетический баланс, но и сократить зависимость от ископаемых видов топлива.

Проекты ККС направлены на создание устойчивой энергетической инфраструктуры, поддерживающей развитие Туркестанской области и способствующей экологической модернизации страны в целом.

Стоит отметить, что эти флагманские инициативы компании представлены Главе государства в рамках презентации инвестиционных проектов.

— Расскажите подробнее о строительстве газотурбинной электростанции в Кентау. Для чего это нужно и какой ожидается эффект?

— Строительство газотурбинной электростанции в Кентау — эффективный инструмент в модернизации и расширении Кентауской ТЭЦ-5, который позволит заменить значительно изношенное существующее оборудование и перейти с угля на природный газ, улучшив экоситуацию в регионе.

Проектируемая станция будет полностью автоматизирована, что обеспечит надёжное и стабильное энергоснабжение потребителей города, а также позволит компенсировать колебания мощности от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Туркестанской области.

Иллюстрация: пресс-служба ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

На сегодняшний день заключен трехсторонний договор намерения между акиматом области, Министерством энергетики РК и ККС. Уже получены технические условия на подключение к газу.

Сейчас ведутся работы по разработке Схемы выдачи электрической мощности, топографии и геологическим изысканиям, а также разработке ТЭО. После этого запланированы разработка Проектной документации и строительно-монтажные работы.

Стоимость проекта оценивается в 140 млрд тенге, а запуск станции мощностью 240 МВт электроэнергии и 160 Гкал/ч тепла запланирован на IV квартал 2027 года. Ежегодное производство электроэнергии составит 1,7 млрд кВт/ч, а тепловой энергии — до 250 тыс. Гкал. Это позволит подключить всех потребителей центрального теплоснабжения к надёжному источнику тепла.

— А в чём уникальность проекта "Жүзімдік"? Когда планируется запустить проект?

— Ветровая электростанция (ВЭС) "Жүзімділ" станет важной частью диверсификации энергобаланса региона, помогая снизить зависимость от традиционных источников энергии.

Мощность станции составит до 350 МВт, а ее реализация пройдет в два этапа: 150 МВт до конца 2026 года и дополнительные 200 МВт к концу 2027 года. Стоимость проекта оценивается в 130 млрд тенге.

Ветропарк будет способствовать снижению выбросов углекислого газа и выполнению международных обязательств Казахстана по поддержке ВИЭ. Вместе с тем, проект соответствует Принципам государственного регулирования в сфере поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Иллюстрация: пресс-служба ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

На сегодняшний день уже завершены ветроизмерения, получены технические условия для присоединения к сетям АО "KEGOC". В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование и ведется работа по привлечению финансирования.

В период 2024-2025 годы будет разработка проектной документации, затем запланированы строительно-монтажные работы с поэтапным вводом объекта до 2027 года.

— Как вы оцениваете роль возобновляемых источников энергии в будущем Казахстана?

— Возобновляемые источники энергии — это не просто тренд, это необходимость для нашего будущего. В Казахстане огромный потенциал для развития ветровой и солнечной энергетики. Ветроэнергетика особенно перспективна на юге и западе страны, где постоянные ветра создают идеальные условия для генерации электроэнергии. Развитие ВИЭ поможет нам снизить зависимость от угля, сократить выбросы и приблизиться к нашим целям по декарбонизации.

— Какие вызовы стоят перед компанией на пути к полной реализации диверсификационной стратегии?

— Основные вызовы — это инвестиции и инфраструктура. Переход на новые технологии требует значительных вложений, а также создания соответствующей инфраструктуры для интеграции новых мощностей в общую энергосистему. Также важным является развитие кадрового потенциала – нам нужны специалисты, которые будут способны работать с новыми технологиями. Нужно ставить особый акцент на обучение и развитие кадров, чтобы быть готовыми к этим вызовам.

— И заключительный вопрос. Как вы видите будущее энергетики Казахстана через 10–15 лет?

— Я уверен, что будущее — за сбалансированной энергосистемой, в которой возобновляемые источники энергии будут играть ведущую роль. Мы увидим значительное сокращение использования угля и углеводородов, что приведет к улучшению экологической обстановки и укреплению энергетической независимости страны. Казахстан обладает всеми возможностями для того, чтобы стать региональным лидером в области "зеленой" энергетики, и наша компания будет активно содействовать этому процессу.

— Спасибо за интервью!