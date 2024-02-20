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Дистанционно будут учиться школьники в ряде регионов Казахстана

Сегодня, 08:21
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baigenews.kz Сегодня, 08:21
Сегодня, 08:21
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Фото: baigenews.kz

В нескольких регионах Казахстана учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz

Из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся первой смены будут учиться дистанционно в следующих регионах:

  • в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Абай областях, а также в Павлодаре и Караганде - учащиеся с нолевого по 11 классы и студенты первых курсов колледжей;
  • в Астане – с нолевого по девятый классы.

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