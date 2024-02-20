Дистанционно будут учиться школьники в ряде регионов Казахстана
Сегодня, 08:21
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Сегодня, 08:21Сегодня, 08:21
111Фото: baigenews.kz
В нескольких регионах Казахстана учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся первой смены будут учиться дистанционно в следующих регионах:
- в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Абай областях, а также в Павлодаре и Караганде - учащиеся с нолевого по 11 классы и студенты первых курсов колледжей;
- в Астане – с нолевого по девятый классы.
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