Диснейленд открылся на берегу Каспия
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В Туркменистане на берегу Каспийского моря после длительной реконструкции открылся парк развлечений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Диснейленд расположен в городе Туркменбаши.
Территория занимает почти три гектара с несколькими десятками аттракционов. Запуск приурочили ко Дню защиты детей.
Реконструкция Диснейленда шла почти два года. Так как парк расположен на берегу Каспийского моря, строителям пришлось продумывать буквально каждую мелочь.
"Учитывая близость к морю, нам пришлось тщательно работать над укреплением грунта и защитой от возможных подтоплений, чтобы гарантировать безопасность всех аттракционов и сооружений. В следующем году мы планируем начать строительство свадебного центра и торгового комплекса, что придаст парку ещё больше привлекательности", – рассказал директор парка развлечений Сулейман Гылычджанов.
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