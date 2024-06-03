Диснейленд открылся на берегу Каспия

В Туркменистане на берегу Каспийского моря после длительной реконструкции открылся парк развлечений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Диснейленд расположен в городе Туркменбаши.

Территория занимает почти три гектара с несколькими десятками аттракционов. Запуск приурочили ко Дню защиты детей.

Реконструкция Диснейленда шла почти два года. Так как парк расположен на берегу Каспийского моря, строителям пришлось продумывать буквально каждую мелочь.