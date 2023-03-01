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  • Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы"
kff.kz Сегодня, 21:51
217
Сегодня, 21:51
217
Фото: kff.kz

Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы"

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан стал игроком клуба "Ордабасы", передаёт BaigeNews.kz.

Дисквалифицированный ранее за применение допинга полузащитник появился в заявке клуба из Шымкента. Он будет выступать под номером девять.

 

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#футбол #спорт #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:51
217
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