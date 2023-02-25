Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену

Фото: Instagram/tkakimova

Казахстан на конкурсе "Мисс Мира" вместо лишённой титула Дианы Ташимбетовой представит Томирис Какимова, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Instagram/tkakimova

Известно, что мировой конкурс красоты состоится уже в мае этого года. Страна проведения пока неизвестна, организационный комитет "Мисс Казахстан" ожидает точной информации от организаторов конкурса.

"Победительница конкурса "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова с гордостью отправляется покорять "Мисс Мира". В данный момент девушка полным ходом готовится к участию в международном конкурсе красоты, где сможет побороться за звание самой красивой девушки мира с представительницами других стран. Томирис тренирует ораторское искусство, развивает свои таланты, практикует дефиле и изучает языки.Пожелаем Томирис удачи и будем болеть за нее всей страной", — сообщается на официальной странице оргкомитета "Мисс Казахстан" в Instagram.

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Это заявление вызвало бурю комментариев в социальных сетях. Одни пишут, что такая красивая девушка обязательно должна выиграть, другие — что Томирис незаслуженно заняла место Дианы Ташимбетовой, которую дисквалифицировали и лишили титула "Королевы красоты".

Фото: Instagram/tkakimova

Напомним, оргкомитет конкурса "Мисс Казахстан" лишил титула "Мисс Вселеннаяя Казахстан — 2022" Диану Ташимбетову из-за скандала в социальных сетях. В прямом эфире девушка заявила, что ее поездку на конкурс отказались финансировать из личной неприязни. Свою дисквалификацию красавица назвала "детским садом".

Фото: Instagram/diana.tashii

Как отметили в пресс-службе "Мисс Казахстан", сейчас оргкомитет занимается подготовкой к "Мисс Земля", "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", а после одобрения Miss International будет целых четыре финалистки, которых нужно будет подготовить для участия в конкурсе на международной арене.

Также на недавней пресс-конференции оргкомитет конкурса рассказал, что 14 января 2023 года в Новом Орлеане прошёл международный конкурс "Мисс Вселенная-2023", однако участниц от Казахстана на нём не было.

"Финал "Мисс Казахстан-2022" прошел только 18 ноября. Было решено, что бывшая вице-мисс Казахстан-2022 Томирис Заир, получившая эту возможность после дисквалификации Дианы Ташимбетовой, отправится на "Мисс Вселенную-2024", а победительница 2023 года станет участницей после нее", — заявили в оргкомитете.

Фото: missqazaqstan.kz

По словам директора проекта Катрин Безверховой, в договоре, который заключается между участницей конкурса и организационным комитетом "Мисс Казахстан", существует пункт, по которому участница конкурса "обязуется не совершать действия, дискредитирующие участниц конкурса или порочащие конкурс".

"Диана Ташимбетова совершила эту ошибку и своими словами в прямом эфире опорочила не только конкурс, но и его участниц. При этом ее слова не соответствовали действительности", — заявила Катрин, напомнив, что Диана Ташимбетова обвинила оргкомитет конкурса "Мисс Казахстан" в отсутствии финансовой поддержки для подготовки к международному конкурсу "Мисс Вселенная”.

Фото: missqazaqstan.kz

Между тем, президент конкурса Айдай Исаева поделилась личной историей своего участия на "Мисс Вселенной", проходившем 10 лет назад в Майами. По ее словам, все расходы на участие были возложены на нее.