"Дискриминации нет" - Минторговли о переводе маркетплейсов на казахский язык

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал поправки в законопроект "О защите прав потребителей". Согласно ему, маркетплейсы в Казахстане обяжут публиковать информацию на казахском языке, передает BaigeNews.kz.

Ранее депутат мажилиса Ринат Заитов заявил о необходимости прописать в законопроекте необходимость оказывать услуг потребителям на государственном языке.

"Он прав. Никаких дискриминаций по языковому принципу нет. Другой вопрос - в электронной торговле не все сервисы доступны на родном языке. И потребитель не может их использовать. Почему он должен страдать? Он должен получать актуальную информацию. В этой связи мы подтвердили, что конституционный признак и законодательные требования касательно регулировки по языку должны соблюдаться", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Согласно законопроекту, в Казахстане также будет создан институт омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей. Он сможет предоставлять консультации, подавать иски в защиту прав и законных интересов потребителей.