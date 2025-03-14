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Директоров школ осудили за подделку документов в Кызылорде

Сегодня, 18:05
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: pixabay.com

Прокуратура Кызылорды выявила факты служебного подлога, передаёт BaigeNews.kz.

Образовательные организации издавали поддельные приказы о приеме граждан на работу  в качестве учителей и вносили данные в  трудовые книжки, тем самым создавались условия для трудоустройства на должность учителя без конкурса.

Прокуратурой города по факту служебного подлога в отношении 2 директоров школ по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Республики Казахстан зарегистрировано уголовное дело в результате судом №2 города Кызылорда виновным лицам назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

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