Прокуратура Кызылорды выявила факты служебного подлога, передаёт BaigeNews.kz.

Образовательные организации издавали поддельные приказы о приеме граждан на работу в качестве учителей и вносили данные в трудовые книжки, тем самым создавались условия для трудоустройства на должность учителя без конкурса.

Прокуратурой города по факту служебного подлога в отношении 2 директоров школ по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Республики Казахстан зарегистрировано уголовное дело в результате судом №2 города Кызылорда виновным лицам назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.