Директоров школ осудили за подделку документов в Кызылорде
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
79Фото: pixabay.com
Прокуратура Кызылорды выявила факты служебного подлога, передаёт BaigeNews.kz.
Образовательные организации издавали поддельные приказы о приеме граждан на работу в качестве учителей и вносили данные в трудовые книжки, тем самым создавались условия для трудоустройства на должность учителя без конкурса.
Прокуратурой города по факту служебного подлога в отношении 2 директоров школ по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Республики Казахстан зарегистрировано уголовное дело в результате судом №2 города Кызылорда виновным лицам назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.