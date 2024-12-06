Директоров 50 атырауских школ отправили на стажировку в Европу

Директора 50 атырауских школ проходят стажировку в Таллине (Эстония) и Хельсинки (Финляндия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Она проходит в период с 30 ноября по 8 декабря в рамках второго модуля международной стажировки "Образование без границ: опыт Эстонии и Финляндии".

Как сообщает пресс-секретарь управления образования Атырауской области Эльмира Тунгатарова, директора познакомятся с системами образования Эстонии и Финляндии – стран, которые занимают лидирующие позиции по результатам международного исследования PISA.

Цель стажировки – посещение 11 ведущих образовательных учреждений двух стран, изучение особенностей учебных программ, систем управления обучением, профессиональной подготовки педагогов, управления человеческими ресурсами, а также обсуждение вопросов вовлечения учащихся с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, директора школ ознакомятся с внеурочной образовательной деятельностью – уроками на природе и мобильным обучением. На основе полученных идей участники разработают проекты для внедрения в своих школах.