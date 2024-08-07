Директора ТОО осудили за крупное мошенничество в Астане

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор директору компании по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Е., не имея возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир путём обмана завладел денежными средствами потерпевшей А. на сумму 20 миллионов тенге и распорядился ими по своему усмотрению. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей и свидетеля, аудиозаписью разговоров, WhatsApp переписками между потерпевшей и подсудимым, где Е. обязуется вернуть деньги", - сообщили в суде.

Подсудимый вину не признал, а сторона защиты попросила его оправдать в связи с отсутствием состава преступления.

Приговором суда Е. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждён к шести годам лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.