Директора ТОО осудили за крупное мошенничество в Астане
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Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор директору компании по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
"Е., не имея возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир путём обмана завладел денежными средствами потерпевшей А. на сумму 20 миллионов тенге и распорядился ими по своему усмотрению. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей и свидетеля, аудиозаписью разговоров, WhatsApp переписками между потерпевшей и подсудимым, где Е. обязуется вернуть деньги", - сообщили в суде.
Подсудимый вину не признал, а сторона защиты попросила его оправдать в связи с отсутствием состава преступления.
Приговором суда Е. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждён к шести годам лишения свободы.
Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба удовлетворен.
Приговор не вступил в законную силу.
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