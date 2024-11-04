Директора стройкомпании осудили за смерть рабочих в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении директора компании по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, передаёт BaigeNews.kz.



Выяснилось, что гражданин М. нанял для демонтажа склада в Астане бригаду рабочих, но трудовые договоры с людьми не заключил, не проверил условия безопасности на объекте и соблюдение бригадой требований, предусмотренных Трудовым Кодексом и Правилами по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте.

В результате кровля на объекте обрушилась, это повлекло смерть двоих человек.