Директора спортшкол бюджетные деньги "спускали" в букмекерских конторах
Дело зафиксировали в Актюбинской области.
Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
119Фото: pixabay.com
Прокуратурой установлено, что директора 2-х детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передаёт BaigeNews.kz.
Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.
По указанным фактам прокуратурой Актюбинской области возбуждены 2 уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований.
10 января текущего года следствие окончено и уголовное дело (дела были соединены) для рассмотрения по существу направлено в суд.