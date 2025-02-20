Прокуратурой установлено, что директора 2-х детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передаёт BaigeNews.kz.

Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

По указанным фактам прокуратурой Актюбинской области возбуждены 2 уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований.

10 января текущего года следствие окончено и уголовное дело (дела были соединены) для рассмотрения по существу направлено в суд.