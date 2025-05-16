Директора спиртно-водочного завода оштрафовали в Жамбылской области
Причиной стало несоблюдение требований безопасности.
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В Меркенском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении директора спирто-водочного завода по факту нарушения требований технической укреплённости объектов в сфере оборота прекурсоров, передаёт BaigeNews.kz.
В марте сотрудники полиции установили, что в складских помещениях завода сигнализация существует только формально, данные не передаются на пульт наблюдения охранного агентства, имеется противопожарный датчик, но нет ТОО, обслуживающего его по договору.
"Выявленные грубые нарушения могут привести к утрате прекурсоров. Тем самым, заводом нарушены требования технической укреплённости объектов", - отметили в суде.
Директор завода К. полностью признала вину. Постановлением суда она признана виновной по части 1 статьи 427 КоАП РК, на неё наложен штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге).
Постановление суда вступило в законную силу.
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