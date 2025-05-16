В Меркенском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении директора спирто-водочного завода по факту нарушения требований технической укреплённости объектов в сфере оборота прекурсоров, передаёт BaigeNews.kz.

В марте сотрудники полиции установили, что в складских помещениях завода сигнализация существует только формально, данные не передаются на пульт наблюдения охранного агентства, имеется противопожарный датчик, но нет ТОО, обслуживающего его по договору.

"Выявленные грубые нарушения могут привести к утрате прекурсоров. Тем самым, заводом нарушены требования технической укреплённости объектов", - отметили в суде.

Директор завода К. полностью признала вину. Постановлением суда она признана виновной по части 1 статьи 427 КоАП РК, на неё наложен штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге).

Постановление суда вступило в законную силу.