Толпа подростков пинала ребёнка в Семее. В Управлении образования Абайской области сообщили, какие меры приняли к сотрудникам школ, где учились дети, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за ненадлежаще организованную воспитательную работу. Заместители директоров школ по воспитательной работе, классные руководители и школьные психологи привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы №15 и директор специализированного мужского лицея-интерната "Жас Ұлан" имени Ш. Уалиханова получили выговор. Директор школы №9 освобождён от занимаемой должности, его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.

Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних. Принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

О происшествии высказалась Уполномоченный по правам детей.