  • 26 Февраля, 20:38
  • BAIGENEWS

Директора школы уволили после избиения ребёнка подростками в Семее

Дисциплинарные наказания понесли и другие педагоги.

Сегодня, 19:43
АВТОР
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instagram.com/abai_bilim_basqarmasy Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: instagram.com/abai_bilim_basqarmasy

Толпа подростков пинала ребёнка в Семее. В Управлении образования Абайской области сообщили, какие меры приняли к сотрудникам школ, где учились дети, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за ненадлежаще организованную воспитательную работу. Заместители директоров школ по воспитательной работе, классные руководители и школьные психологи привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы №15 и директор специализированного мужского лицея-интерната "Жас Ұлан" имени Ш. Уалиханова получили выговор. Директор школы №9 освобождён от занимаемой должности, его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.

Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних. Принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми. 

О происшествии высказалась Уполномоченный по правам детей.

 

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