Директора школы оштрафовали на 9 млн тенге в Алматинской области
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В Балхашском районном суде Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении директора школы М. Женщину обвиняли в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz.
"Судом установлено, что в августе 2022 года подсудимая, будучи директором коммунального учреждения, фиктивно трудоустроила сына на должность лаборанта. В результате преступных действий государственному бюджету причинён материальный ущерб на сумму 902 тысячи тенге", - сообщили в суде.
Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Суд признал М. виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и назначил наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества, то есть девять миллионов тенге, а также пожизненного лишения права занимать определённые должности.
Осуждённая обязана уплатить штраф не позднее трёх месяцев со дня вступления приговора в силу. Иначе наказание подлежит замене на лишение свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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