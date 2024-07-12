Директора школы оштрафовали на 9 млн тенге в Алматинской области

В Балхашском районном суде Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении директора школы М. Женщину обвиняли в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что в августе 2022 года подсудимая, будучи директором коммунального учреждения, фиктивно трудоустроила сына на должность лаборанта. В результате преступных действий государственному бюджету причинён материальный ущерб на сумму 902 тысячи тенге", - сообщили в суде.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал М. виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и назначил наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества, то есть девять миллионов тенге, а также пожизненного лишения права занимать определённые должности.

Осуждённая обязана уплатить штраф не позднее трёх месяцев со дня вступления приговора в силу. Иначе наказание подлежит замене на лишение свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.