Директора поликлиники в Атырау подозревают в крупных хищениях
Сегодня, 12:33
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Сегодня, 12:33Сегодня, 12:33
237Фото: Арман Мукатов/BaigeNews.kz
Антикор задержал директора Атырауской городской поликлиники №4, которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
"Специализированным следственным судом Атырау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — говорится в сообщении областного департамента Антикоррупционной службы по Атырауской области.
В ведомстве также уточнили, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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