Директора поликлиники в Атырау подозревают в крупных хищениях

Антикор задержал директора Атырауской городской поликлиники №4, которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированным следственным судом Атырау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — говорится в сообщении областного департамента Антикоррупционной службы по Атырауской области.

В ведомстве также уточнили, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.