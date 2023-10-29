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Директора поликлиники в Атырау подозревают в крупных хищениях

Сегодня, 12:33
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Арман Мукатов/BaigeNews.kz Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: Арман Мукатов/BaigeNews.kz

Антикор задержал директора Атырауской городской поликлиники №4, которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированным следственным судом Атырау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", —  говорится в сообщении областного департамента Антикоррупционной службы по Атырауской области.

В ведомстве также уточнили, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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