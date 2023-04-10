Директора колледжа Актобе после помощи однокласснице

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В Актобе директора колледжа строительства и бизнеса осудили за фиктивные документы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

К нему обратилась его одноклассница, повар школы №40, и сообщила о том, что руководство заставляет её пойти на курсы повышения квалификации. Директор колледжа пообещал ей предоставить сертификат об окончания курсов повышения квалификации на тему "Современные технологии организации питания школьников", при этом объяснил, что фактически ходить на занятия не надо. Два сертификата для одноклассницы и её коллеги распечатал на своём компьютере, расписался в них и получил 14 тысяч тенге.

В итоге 60-летний директор колледжа оказался обвиняемым по делу о мошенничестве. Суд установил, что его сертификаты были законными по форме, но фиктивными по содержанию. В суде он полностью признал свою вину. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 140 тысяч тенге, также ему пожизненно запретили работать на госслужбе.