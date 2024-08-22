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Директора газоперерабатывающего завода в Мангистауской области подозревают в коррупции

Сегодня, 17:11
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод". Его подозревают в хищении имущества предприятия в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, имущество продавали без проведения аукциона. Сумма ущерба составила более 65 миллионов тенге. 

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Расследование продолжается.

 

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