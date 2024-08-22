Директора газоперерабатывающего завода в Мангистауской области подозревают в коррупции
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
67Фото: baigenews.kz
Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод". Его подозревают в хищении имущества предприятия в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, имущество продавали без проведения аукциона. Сумма ущерба составила более 65 миллионов тенге.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
Расследование продолжается.