Директора газоперерабатывающего завода в Мангистауской области подозревают в коррупции

Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод". Его подозревают в хищении имущества предприятия в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, имущество продавали без проведения аукциона. Сумма ущерба составила более 65 миллионов тенге.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Расследование продолжается.