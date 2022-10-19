open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Директора филиала КТЖ задержали в Атырау Сегодня, 21:14
119

Директора филиала КТЖ задержали в Атырау

Директора Атырауского отделения магистральной сети задержали по подозрению в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz. Подробности на встрече с предпринимателями сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Атырауской области Нурлан Жахин.

"Досудебное расследование начато в отношении директора ФЛ АО "Национальная компания "Қазақстан Теміржолы"-"Атырауское отделение магистральной сети" Сапарова Е., который с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами предпринимателя в сумме 1 500 000 тенге, тем самым совершил мошенничество", - отметил Жахин.

В отношении Сапарова следственным судом Атырау избрана мера пресечения "содержание под стражей".

В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В НПП "Атамекен" организовали встречу с предпринимателями области, взаимодействующими с КТЖ, чтобы установить возможных потерпевших.

"Мы имеем целый букет проблем в деятельности КТЖ. Установлены многочисленные коррупционные риски. Например, важные стадии - рассмотрение заявки диспетчерами и руководством филиала "КазТемирТранса" и направление заявки в филиал "КТЖ-Грузовые перевозки" - не автоматизированы. Товарная касса КТЖ после получения заявки предпринимателя уведомляет диспетчера "КазТемирТранса" по электронной почте. Дальше идёт согласование вопроса - кому выдать вагоны быстро, а кому нет. Есть факты, когда предприниматели подавали заявку одновременно, а вагоны получали в разное время - кто-то в течение дня, кто-то через нескольких дней", - сказал Жахин.

Представители Антикоррупционной службы выслушали замечания, критику и предложения предпринимателей и поблагодарили их за активность.

"Все поступившие вопросы лягут в основу анализа коррупционных рисков. Мы также просим граждан, пострадавших от противоправных действий Сапарова Е., незамедлительно сообщить в департамент по противодействию коррупции по Атырауской области по телефонам: 8 (7122) 71-75-07, +7 (702) 609-68-49", - сообщили в Антикоре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Антикоррупционная служба #КТЖ #мошенничество
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:14
119
Поделитесь:
Наверх