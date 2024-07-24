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Директора филиала Аграрной кредитной корпорации осудили за взятки в Петропавловске

Сегодня, 16:11
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baigenews.kz Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: baigenews.kz

В Петропавловске огласили приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.  

Он признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 тысяч и 500 тысяч тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. 

Приговор в законную силу не вступил.

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