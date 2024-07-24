Директора филиала Аграрной кредитной корпорации осудили за взятки в Петропавловске
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
86Фото: baigenews.kz
В Петропавловске огласили приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Он признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 тысяч и 500 тысяч тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.
Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор в законную силу не вступил.
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