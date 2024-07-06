Директора детского лагеря в Уральске уволили после избиения ребёнка другими детьми
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После того, как в детском лагере "Атамекен" сверстники избили 10-летнего ребёнка, в Уральске уволили директора этого лагеря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
"Уволена также вожатая, а на воспитателя наложено дисциплинарное взыскание после проверки гороно. Проведена беседа с детьми и их родителями", — сообщила и.о. руководителя управления образования по ЗКО Лаура Батыргалиева.
Напомним, 10-летнего мальчика вместе с сестрой отправили в детский лагерь "Атамекен" 10 июня. Путевки им выдал городской отдел образования, как пострадавшим от паводка.
"Первые дни я посещал детей, телефоны в лагере запрещены. Каким-то образом дочка нашла у кого-то из детей телефон и позвонила мне 14 июня, и рассказала, что сына в лагере избивают. Вечером я забрал детей, думал, ну не нравится там детям. И тогда сына провожала сама директор лагеря. Ну мы приехали домой и сын показал синяки на теле. Они были на ногах, на руках и по телу. Он говорят, что налетали по 8-10 ребят и били его, в спортзале и даже на улице. К детям (избивавшим) у меня вопросов нет - это дети. У меня вопрос к руководству лагеря, которые приняли детей и обязались за ними присматривать, к министерству, которое все это организовало: почему такое происходит? Как вы такое допустили?", — говорит отец ребенка.
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