Директора детского лагеря в Уральске уволили после избиения ребёнка другими детьми

После того, как в детском лагере "Атамекен" сверстники избили 10-летнего ребёнка, в Уральске уволили директора этого лагеря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Уволена также вожатая, а на воспитателя наложено дисциплинарное взыскание после проверки гороно. Проведена беседа с детьми и их родителями", — сообщила и.о. руководителя управления образования по ЗКО Лаура Батыргалиева.

Напомним, 10-летнего мальчика вместе с сестрой отправили в детский лагерь "Атамекен" 10 июня. Путевки им выдал городской отдел образования, как пострадавшим от паводка.