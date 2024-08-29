Директор соцучреждения эксплуатировал психически больных подопечных в Семее
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Прокуроры в области Абай выявили факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг №1 четырёх подопечных, страдающих психическими заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Больные люди работали на стройке в крестьянском хозяйстве.
Уголовное дело вело Управление досудебного расследования прокуратуры области по пунктам 6, 9, 11 части 2 статьи 128 УК РК (торговля людьми).
Материалы направлены в суд.
"Помимо этого администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляя убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия. Проводится досудебное расследование", - сообщили в прокуратуре.
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