  • 29 Августа, 23:57
  • BAIGENEWS

Директор соцучреждения эксплуатировал психически больных подопечных в Семее

Сегодня, 22:49
АВТОР
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прокуратура области Абай Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
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Фото: прокуратура области Абай

Прокуроры в области Абай выявили факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг №1 четырёх подопечных, страдающих психическими заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. 

Больные люди работали на стройке в крестьянском хозяйстве.

Уголовное дело вело Управление досудебного расследования прокуратуры области по пунктам 6, 9, 11 части 2 статьи 128 УК РК (торговля людьми).

Материалы направлены в суд.

"Помимо этого администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляя убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия. Проводится досудебное расследование", - сообщили в прокуратуре.

 

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