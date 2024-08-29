Директор соцучреждения эксплуатировал психически больных подопечных в Семее

Прокуроры в области Абай выявили факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг №1 четырёх подопечных, страдающих психическими заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Больные люди работали на стройке в крестьянском хозяйстве.

Уголовное дело вело Управление досудебного расследования прокуратуры области по пунктам 6, 9, 11 части 2 статьи 128 УК РК (торговля людьми).

Материалы направлены в суд.