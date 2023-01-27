Директор шымкентского КТЖ подозревается в системном взяточничестве

Руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных, которые изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и других", - говорится в сообщении временно исполняющего обязаности руководителя в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент Даурен Ергарин.