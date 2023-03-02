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Лента новостей

goodfon.ru Сегодня, 12:25
1104
Сегодня, 12:25
1104
Фото: goodfon.ru

Директор школы в Астане убила своего мужа

Убийство на почве семейной ссоры произошло в столице. Женщина расправилась с мужем, но в ходе разборки тоже получила ножевые ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"26 февраля на канал "102" ДП Астаны поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины, в больницу с ножевыми ранениями была доставлена женщина", - сообщают в полиции. 

34-летняя подозреваемая оказалась учителем и директором одной из столичных школ, сообщает "31 канал". Предположительно, муж женщины напал на неё с ножом, порезал шею и ранил в грудь. В целях самообороны она нанесла ему смертельное ранение.

Сейчас директор школы находится в хирургическом отделении с многочисленными травмами.

"По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Согласно статьи 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в полиции.

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#директор #убийство #ссора
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:25
1104
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