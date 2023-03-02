- Директор школы в Астане убила мужа 12:25 61
- Токаев отправил в отставку судей в регионах 12:14 105
- Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта 11:45 161
- Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин 11:32 187
- На 22% подняли зарплату работникам сферы культуры 11:17 282
- Порядка 312 миллионов тенге выплатили жертвам пыток и преступлений - Генпрокуратура 11:13 185
- Мошенники в социальных сетях предлагают пенсионерам снять накопления из ЕНПФ 10:48 250
- 145 иностранцев выдворили за неделю из Казахстана 10:15 390
- Около 100 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 09:58 328
- Черту бедности в Казахстане будут определять по-новому 09:46 467
- В Казахстане возродили легендарный эстрадный ансамбль "Гульдер" 09:34 401
- Премьер Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо 09:22 340
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 09:00 458
- Разработанная казахстанскими селекционерами пшеница "Таймас" получила патент 08:47 386
- Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов 08:35 378
- Четыре компании хотят засудить из-за построенного по госпрограмме дома в ВКО 07:41 450
- В школах Экибастуза установлены конвекторные системы отопления 06:22 634
- В Казахстане стартовал приём заявок от молодёжи на льготный микрокредит 05:43 678
- Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик 04:17 489
- Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы 03:18 625
- Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу 02:30 548
- Какой погоды ждать казахстанцам в марте 01:41 587
- TikTok вводит ограничения для детей и подростков 00:38 636
- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 661
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 555
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 666
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 562
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 572
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 638
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 607
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 700
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 500
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 580
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 607
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 861
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 659
- День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане 01.03.2023 810
- Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области 01.03.2023 464
- "Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена 01.03.2023 572
- Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте 01.03.2023 1438
- Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге 01.03.2023 642
- КТЖ построит терминал в порту Китая 01.03.2023 600
- Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам 01.03.2023 680
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 718
- Пистолет изъяли у студента в Алматы 01.03.2023 581
- Суд обязал министерство выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов 01.03.2023 915
- Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры 01.03.2023 730
- Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане 01.03.2023 603
- Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед 01.03.2023 1282
- Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным 01.03.2023 739
- Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" 01.03.2023 754
- Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату 01.03.2023 780
- Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении 01.03.2023 546
- Информацию об отсрочке и освобождении от армии начнут рассылать по SMS 01.03.2023 795
- Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта 01.03.2023 630
- Снижение инфляции в Казахстане до 9-12% обещает Нацбанк 01.03.2023 619
- Катастрофа в Греции: число погибших выросло, в стране объявлен траур 01.03.2023 1016
- Казахстанская теннисистка Ева Корышева попала в ТОП-50 лучших игроков Европы 01.03.2023 633
- Репчатый лук и помидоры дорожают в Казахстане 01.03.2023 666
- Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной 01.03.2023 950
- В День благодарности астанчане возложили цветы к мемориалу в честь медработников 01.03.2023 635
- В Казахстане перестанут высылать беженцев на родину, если там им угрожает опасность 01.03.2023 909
- Похищение человека предотвратили в Алматы 01.03.2023 615
- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 01.03.2023 571
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 01.03.2023 630
- Казахстанский школьник создал робота-спасателя 01.03.2023 497
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1061
- Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области 01.03.2023 631
- Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб 01.03.2023 663
- Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль 01.03.2023 839
- Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя 01.03.2023 625
- Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" 01.03.2023 947
- Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе 01.03.2023 1014
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 840
- Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали 01.03.2023 735
- Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке 01.03.2023 708
- Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами 01.03.2023 881
- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 01.03.2023 800
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 01.03.2023 714
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 01.03.2023 800
Директор школы в Астане убила мужа
Убийство произошло на почве семейной ссоры, передаёт BaigeNews.kz.
"26 февраля на канал "102" ДП Астаны поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины, в больницу с ножевыми ранениями была доставлена женщина", - сообщают в полиции.
34-летняя подозреваемая оказалась учителем и директором одной из столичных школ, сообщает "31 канал".
Предположительно, муж женщины напал на неё с ножом, порезал шею, ранил в грудь, в целях самообороны она нанесла ему смертельное ранение.
Сейчас директор школы находится в хирургическом отделении с многочисленными травмами.
"По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Согласно статьи 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в полиции.
-
Trend news
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 09:00 455
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 718
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1060
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 840
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 3919
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1623
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1288
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 4936
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2271
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1378
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1565
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11588
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1668
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10193
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14117
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1613
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2843
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1191
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6888
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16096
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24179
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2852
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1729
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3536
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1890
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2109
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41768
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1628
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3150
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5230
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10806
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2533
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27041
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3276
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3763
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1838
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4667
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38542
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3060
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2017
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3035
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3246
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19566
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3357
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8186
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37665
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2749
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2983
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14148
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8407
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4196
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2867
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120336
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3952
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3614
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4641
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2716
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7962
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9728
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6852
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3353
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13645
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58557
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3472
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3445
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5489
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2792
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3728
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3587
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16925
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6619
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32161
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3744
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4421
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4342
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73245
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23159
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 25167
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4830
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7221
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1728
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1374
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1691
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1724
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1856
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1704
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1675
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2094
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1786
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1951
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2125
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2712
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2515
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2168
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2150
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2112
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2344
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2186
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2925
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2720
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2868
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2480
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2659
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2835
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2966
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3364
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3138
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3031
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3195
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3496
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3159
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3113
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3042
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2957
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3152
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3298
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3243
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3310
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3390
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3124
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4883
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3371
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3457
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3284
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3213
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3351
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3393
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3470
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3139
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3403
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3330
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3406
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3507
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3884
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3519
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3704
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3344
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4001
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3827
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5145
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4004
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3936
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5022
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4055
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4567
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4225
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4524
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4784
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4648
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4642
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4529
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4302
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4608
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4627
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4587
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4653
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4920
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4823
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 5087
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5228