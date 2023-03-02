Директор школы в Астане убила мужа

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Убийство произошло на почве семейной ссоры, передаёт BaigeNews.kz.

"26 февраля на канал "102" ДП Астаны поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины, в больницу с ножевыми ранениями была доставлена женщина", - сообщают в полиции.

34-летняя подозреваемая оказалась учителем и директором одной из столичных школ, сообщает "31 канал".

Предположительно, муж женщины напал на неё с ножом, порезал шею, ранил в грудь, в целях самообороны она нанесла ему смертельное ранение.

Сейчас директор школы находится в хирургическом отделении с многочисленными травмами.