Директор школы продал аттестат об окончании среднего образования в Жанаозене
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд Жанаозена оштрафовал директора школы на 2 миллиона тенге за взятку, полученную за выдачу аттестата об окончании среднего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жанаозенского городского суда.
Уголовное дело в отношении бывшего директора вечерней школы рассмотрено в Жанаозенском городском суде.
"Судом установлено, что Ж., будучи директором вечерней школы города Жанаозен, получил взятку в размере 70 тысяч тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования гр. Е.
Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание осужденного Ж. признал его полное признание вины и то, что он ранее не судим. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено", - говорится в сообщении.
Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 100 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, так как суд утвердил процессуальное соглашение. Приговор вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Вышла ли Алия Назарбаева из бизнеса, связанного с РОП, ответил министр экологии
- Назарбаев провёл частную встречу с Путиным
- Рысь загрызла отару овец в СКО
- Ещё 120 млн долларов, выведенные Кайратом Сатыбалды, возвращены в Казахстан
- Назначен директор Казахстанского института стандартизации и метрологии