Директор школы продал аттестат об окончании среднего образования в Жанаозене

Суд Жанаозена оштрафовал директора школы на 2 миллиона тенге за взятку, полученную за выдачу аттестата об окончании среднего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жанаозенского городского суда.

Уголовное дело в отношении бывшего директора вечерней школы рассмотрено в Жанаозенском городском суде.

"Судом установлено, что Ж., будучи директором вечерней школы города Жанаозен, получил взятку в размере 70 тысяч тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования гр. Е. Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание осужденного Ж. признал его полное признание вины и то, что он ранее не судим. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено", - говорится в сообщении.

Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 100 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, так как суд утвердил процессуальное соглашение. Приговор вступил в законную силу.