  • 21 Декабря, 17:40
  • BAIGENEWS

Директор школы продал аттестат об окончании среднего образования в Жанаозене

Сегодня, 17:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
78
Фото: Baigenews.kz

Суд Жанаозена оштрафовал директора школы на 2 миллиона тенге за взятку, полученную за выдачу аттестата об окончании среднего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жанаозенского городского суда.

Уголовное дело в отношении бывшего директора вечерней школы рассмотрено в Жанаозенском городском суде.

"Судом установлено, что Ж., будучи директором вечерней школы города Жанаозен, получил взятку в размере 70 тысяч тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования гр. Е.

Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание осужденного Ж. признал его полное признание вины и то, что он ранее не судим. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено", - говорится в сообщении.

Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 100 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, так как суд утвердил процессуальное соглашение. Приговор вступил в законную силу.

Самое читаемое

Наверх