Директор школы похитила почти 2 млн тенге в Костанайской области

В Костанайской области вынесли приговор директору школы, обвинённому в хищении чужого имущества путём злоупотребления доверием, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимая, работая директором сельской школы в Житикаринском районе, в августе 2022 года встретилась со своей знакомой Б. и, не посвящая её в свой преступный план, попросила предоставить реквизиты банковского счёта для перечисления денег, которые в дальнейшем намерена использовать якобы для нужд школы", - сообщили подробности дела в суде.

Б. согласилась помочь знакомой.



Позже директор от имени Б. составила заведомо ложное заявление о приёме на работу в школу в качестве уборщицы, подписала подложный трудовой договор, а также вынесла заведомо ложный приказ о принятии Б. на работу.

"На основании составленных и утверждённых А. заведомо подложных табелей учёта рабочего времени с сентября 2022 года по январь 2024 года она совершила хищение государственных бюджетных средств в размере 1 995 000 тенге", - заявили в суде.

Подсудимая А. вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась.

Согласно процессуальному соглашению в форме сделки о признании вины прокурор ходатайствовал перед судом о назначении наказания А. в виде штрафа в размере десятикратного размера похищенного имущества.

Санкция пункта 2 части 3 статьи 190 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20-кратного размера похищенного имущества или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате уголовного правонарушения, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.



С учётом личности, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, всех обстоятельств по делу судом назначено А. наказание в виде штрафа в размере десятикратного размера похищенного имущества, что составляет 19 950 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.