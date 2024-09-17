Директор компании похитил более 990 млн тенге в Астане

В Астане осудили директора ТОО за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый А., являясь директором ТОО, с 30 января по 10 февраля 2023 года заключил с четырьмя ТОО договоры на поставку ГСМ – дизтопливо по цене ниже рыночной. Однако дизтопливо не было предоставлено. Деньгами он распорядился по своему усмотрению - перечислил на счета компаний, не связанных с поставкой ГСМ. Таким образом, А. завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 990 150 000 тенге", - сообщили в суде.

Подсудимый вину не признал. Однако она доказана показаниями потерпевших и свидетелей, банковскими выписками, заключением эксперта, ответами ресурсодержателей о том, что между ними и подсудимым договоры на приобретение нефтепродуктов не заключались.

Потерпевшие просили не лишать мужчину свободы, так как он пообещал им возместить ущерб до 15 декабря 2024 года.

Суд решил иначе. А. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК.

"Учитывая, что подсудимым за короткий промежуток времени причинён потерпевшим ущерб в особо крупном размере, а также отсутствие фактического возмещения ущерба, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.