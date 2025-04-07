В Бейнеуском районе прокуратура выявила серьезные финансовые нарушения в детском саду "Куйкен", где директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета, нанеся ущерб государству на сумму более 12 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам расследования, начатого прокуратурой по ч. 3 ст. 189 УК РК, виновные понесли наказание. Суд признал директора детсада виновным в хищении средств и назначил ему штраф в размере 10-кратной суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы.

Ущерб, причиненный действиями работников детсада, был полностью возмещен, и средства были возвращены в бюджет.

Руководство прокуратуры выразило благодарность за своевременное выявление нарушений и оперативное принятие мер, направленных на восстановление справедливости.