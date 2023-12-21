Директор госучреждения принял на работу не имеющего спецобразования сына в ЗКО

Директор ГККП "Центр воспитательной работы" принял на работу в детский лагерь "Жас ұлан" сына, не имеющего соответствующей квалификации и образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Прокуроры района Байтерек по Западно-Казахстанской области провели проверки в детских лагерях и установили, что директор ГККП "Центр воспитательной работы" не только принял на работу в детский лагерь своего сына, но и перечислял заработную плату сверх установленной суммы.

По акту надзора прокуратуры района директор ГККП за оказание неправомерного предпочтения привлечен к дисциплинарной ответственности на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 50 Закона "О государственной службе" в виде предупреждения о не полном соответствии занимаемой должности.

Отмечается, что переплаченная сумма заработной платы возвращена государству.

Прокуроры также установили, что здание детского лагеря "Достык" находится в аварийном состоянии, деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил, а 13 работников лагеря не имеют соответствующих медицинских допусков.

Кроме того, выявлены факты хищения бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства лиц и растраты вверенного имущества, заведующим детского лагеря.

По инициативе прокуратуры района Бәйтерек зарегистрированы уголовные дела по части 2 статьи 189 (Растрата чужого имущества группой лиц с использованием служебного положения), а также по части 2 статьи 190 (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Отмечается, что в последующем ввиду полного возмещения ущерба государству уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.