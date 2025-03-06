В Талдыкоргане вынесен приговор в отношении директора КГКП "Футбольный клуб "Жетісу" Донсебаева К., который был признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов клуба во время учебно-тренировочных сборов, передаёт BaigeNews.kz.

Суд учел полное возмещение ущерба и наличие тяжкого заболевания у обвиняемого, поэтому назначил ему 7 лет ограничения свободы. Также ему был установлен пожизненный запрет на занятия должностями на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.