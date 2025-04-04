Прокуратурой Акжаикского района Западно-Казахстанской области в ходе проверки законности государственных закупок было установлено, что ГККП "Акжаикский районный центр досуга" проводил закупку на ремонт здания на сумму 5,3 млн тенге. В процессе закупки использовался метод запроса ценовых предложений, и был определён победитель, передаёт BaigeNews.kz.

Однако, как выяснилось в ходе проверки, организатор закупок нарушил законодательство, незаконно указав конкретные бренды строительных материалов и предоставив ссылку на онлайн-магазин, где предполагалось приобретение товара. Это создало неоправданные требования к поставщикам, ограничивая конкуренцию.

В результате, прокуратура признала итоги закупки незаконными и приняла решение об их отмене. Также директор предприятия был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за нарушение законодательства о государственных закупках. На директора наложен штраф в размере 98 300 тенге.