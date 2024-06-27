Директор детсада похитила почти 12 млн тенге в Таразе
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
154Фото: baigenews.kz
Прокуроры в Таразе выявили факт хищения руководством частного детского сада "Центр "РозАль" около 12 миллионов тенге, выделенных из бюджета на подушевое финансирование дошкольной организации, передаёт BaigeNews.kz.
Директор получала бюджетные средства за детей, которые фактически не посещали садик.
По факту мошенничества прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело.
Приговором суда №2 Тараза руководитель детского сада осуждена на четыре года лишения свободы, с лишением права в течение трёх лет занимать материально-ответственные должности в организациях любой формы собственности, оказывающих услуги воспитания/обучения.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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