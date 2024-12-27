Директор детсада погорел на хищении 11 млн тенге в области Жетісу
Приговор вступил в законную силу.
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В рамках утверждения идеологии "Закон и Порядок" прокуратурой области Жетісу выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РК.
"Директор "Ясли-сад "Kaisar KK" на протяжении 2-х лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад. Таким образом, получал выплаты от государства за несуществующих детей.
Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, за хищения осудили замглавы Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол".
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