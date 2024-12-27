  • 27 Декабря, 17:14
  • BAIGENEWS

Директор детсада погорел на хищении 11 млн тенге в области Жетісу

Приговор вступил в законную силу.

Сегодня, 16:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
124
Фото: BaigeNews.kz

В рамках утверждения идеологии "Закон и Порядок" прокуратурой области Жетісу выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РК.

"Директор "Ясли-сад "Kaisar KK" на протяжении 2-х лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад. Таким образом, получал выплаты от государства за несуществующих детей.

Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, за хищения осудили замглавы Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол".

Самое читаемое

Наверх