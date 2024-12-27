В рамках утверждения идеологии "Закон и Порядок" прокуратурой области Жетісу выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РК.

"Директор "Ясли-сад "Kaisar KK" на протяжении 2-х лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад. Таким образом, получал выплаты от государства за несуществующих детей.

Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в прокуратуре.